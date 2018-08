publié le 07/08/2018 à 09:06

20 kg d'or, d'une valeur de 700.000 euros. C'est le montant astronomique qui a été volé par un avocat autrichien. En complicité avec un ami, il a subtilisé son or à une septuagénaire avec laquelle il s'était lié d'amitié. Selon l'acte d'accusation, l'individu et la vieille dame partageait une passion commune pour l'opéra.



Après avoir appris l'existence de lingots d'or chez la vieille dame, l'avocat se confie à un repris de justice roumain, qu'il avait défendu. Ensemble, ils décident de les voler après avoir élaboré tout un plan.

À l'automne, l'avocat invite la vieille dame à dîner, laissant ainsi l'appartement libre pour que son comparse opère tranquillement. Mais même si l'avocat lui a fourni des photos de l'appartement et de son système d'alarme, le complice ne trouve pas le trésor. Après avoir cherché méthodiquement, il a même l'idée de percer des trous dans les murs. Mais l'or reste introuvable.

L'avocat convainc la dame de ne pas porter plainte et de lui confier où se dissimule son or : dans le compartiment secret d'une armoire. Il répète alors son mode opératoire et la réinvite à dîner chez elle. Cette fois, le complice trouve bien l'or, mais prend la fuite... sans le partager avec l'avocat.



Ce dernier, en détention provisoire depuis cinq mois, a reconnu les faits et a demandé à être radié du barreau. Même s'il affirme avoir agi sous la menace du complice roumain, son avocat a néanmoins assuré à l'AFP que les deux appartements que le défenseur possède "vont être vendus au plus vite" afin de rembourser la septuagénaire.