Australie : un chien errant participe à un semi-marathon et termine les 21 km

publié le 02/08/2018 à 13:30

En Australie, un coureur pas comme les autres a terminé un semi-marathon. Un chien errant a en effet participé à la course de façon involontaire. L'animal a fini par terminer les 21 km et par franchir la ligne d’arrivée.



"Ce chien se baladait au départ entre tous les coureurs. Et lorsqu'on a lancé le départ, il a couru avec tout le monde", a expliqué la coordinatrice de l’événement, Allison Hunter, à la chaîne australienne ABC. Elle a affirmé n'avoir jamais rien vu de tel. Le chien errant a terminé le semi-marathon en près de 2h30, selon Grant Wholey, l'organisateur de la course qui a réuni 97 personnes.

Après avoir été emmené dans un refuge, le héros de la course a reçu une médaille pour sa participation involontaire. Si personne ne vient le chercher dans les 7 jours, il pourra être adopté, selon ABC qui rapporte que plusieurs participants du semi-marathon ont déjà émis le souhait de recueillir l'animal.