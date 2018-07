et AFP

publié le 27/07/2018 à 12:40

"Ils sont nés de manière naturelle et sont en bonne santé", s'est félicité Sucitrawan, le vétérinaire du zoo de Medan, dans le nord de l'île de Sumatra, en Indonésie. Deux bébés tigres du Bengale, dont on ne connaît pas encore le nom ni le sexe, sont nés le 12 juillet dernier.



Leur maman, Weza, se porte bien elle aussi et les allaite. Ils resteront sous surveillance jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de marcher. C'est déjà la troisième naissance que la maman tigre donne dans ce zoo.

Selon des propos rapportés par The Jakarta Post, les zoos indonésiens ne manquent pas de tigres du Bengale, qui, une fois leurs besoins quotidiens primaires comblés, se reproduisent assez vite. En revanche, les tigres de Sumatra se reproduisent moins bien que leurs congénères. Leur nombre aurait particulièrement décliné ces dernières années.