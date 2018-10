Sarah Marquis, aventurière de l'extrême !

publié le 25/10/2018 à 13:00

14 000 kilomètres à pied à travers les déserts australiens. ¿Tel est le premier grand défi que s'est lancé Sarah Marquis, en 2002. Un périple de 17 mois où elle devra affronter la faim, la soif, les feux de forêt, les dingos qui dévorent sa tente et les crocodiles qui la guettent ! Mais les paysages inoubliables qu'elle traverse, les kangourous qui dorment près d'elle et les moments rares en compagnie des Aborigènes, ce peuple merveilleux et longtemps méprisé qui survit ici depuis 60 000 ans valent tous les sacrifices.

à lire : L'aventurière des sables publié chez Michel Lafon.



