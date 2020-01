Rudy Kurniawan, faussaire en vins !

publié le 02/01/2020 à 13:00

Rudy Kurniawan est un surdoué aux talents exceptionnels, doté d'un palais bien plus développé que la moyenne. Grâce à ce don, il a réussi à écouler une quantité astronomique de bouteilles des plus grands crus, recréés par lui-même à partir de vins ordinaires. On vous raconte son histoire avec nos invités la réalisatrice Elsa Lhéritier et le vigneron Laurent Ponsot.

Romanée Conti, Pétrus, ces vins font rêver, mais comment un faussaire a-t-il réussi à berner des acheteurs du monde entier ? Il s’appelle Rudy Kurniawan, mais que sait-on vraiment de lui, connait-on son âge et sa nationalité ? Où et quand apparaît-il dans le milieu du vin ?





Avoir un palais et un nez extraordinaire, ça lui servira à quoi dans son activité de faussaire ? Sait-on combien d’argent il a gagné avec cette arnaque aux grands vins ? Comment a-t-on pu prouver que c’était un faussaire ?