Qui était Violette Morris ?

publié le 04/03/2019 à 13:02

Elle s’appelait Violette Morris. Sportive de haut niveau, figure des nuits parisiennes et du music-hall, elle fut aussi une grande amoureuse : Joséphine Baker et Yvonne de Bray, grâce à qui elle rencontra Cocteau et Marais, furent parmi ses conquêtes.

Inclassable, extravagante, résolument moderne, féministe engagée, lesbienne assumée, elle suscita la crainte et le rejet d’une France corsetée dans son conformisme, dont elle incarna tous les démons refoulés.

L'écrivain Gérard de Cortanze nous raconte la scandaleuse Violette Morris.



à lire : Femme qui court paru chez Albin Michel.



