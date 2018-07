Qui était Saint-Jacques de Compostelle ?

publié le 03/07/2018 à 13:02

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle reposerait-il sur un mythe ?

Et si l’homme enterré-là n’était pas l’apôtre Jacques, mort en Terre sainte, mais l’hérétique Priscillien ?

Charlemagne est-il vraiment venu défendre le tombeau contre l’envahisseur musulman ?

Les guides touristiques et les premiers papiers d’identité seraient-ils un héritage des pèlerins du Moyen Âge ?

Philippe Martin, historien et marcheur nous raconte les secrets du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.



à lire : Les secrets de Saint-Jacques de Compostelle publié à la librairie Vuibert

