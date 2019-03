Quelle est la plus stupide des guerres ?

publié le 19/03/2019 à 13:00

Toutes les guerres sont stupides, bien sûr, mais certaines le sont plus que d’autres.

Des batailles meurtrières ont été livrées pour un seau de bois, un panier de pommes, des gâteaux impayés, une oreille, des taxes sur le whisky, voire des déjections d’oiseaux de mer. Les Anglais ont attaqué Zanzibar, les Iroquois l’Allemagne, l’Allemagne le Liberia, et l’armée australienne fut mise en échec par des troupeaux d’émeus ; le Salvador bombarda le Honduras pour un match de football et la Suisse envahit le Liechtenstein par erreur…

L'historien Bruno Fuligni nous raconte les histoires de ces guerres plus idiotes les unes que les autres !



à lire : Les guerres stupides de l’Histoire de Bruno Fuligni et Bruno Leandri, publié aux éditions les Arènes



