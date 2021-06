Pourquoi l'Écosse détient un record qui va faire hurler les écologistes

publié le 15/06/2021 à 07:01

C'est un record aérien, et vous le savez en terme d'empreinte carbone l'avion, c'est pas ce qui se fait de mieux. Un avion émet en moyenne 125 fois plus de dioxyde de carbone qu'une voiture individuelle et 1.500 fois plus qu'un train.

Donc c'est sûr si on veut protéger la planète, l'avion, c'est comme l’alcool, avec modération. Apparemment la planète et la modération, on n'en a rien à secouer dans l'archipel des Orcades au Nord de l’Écosse…

Cet archipel est constitué de 67 îles dont seulement 16 sont habitées. Pour aller de l’une à l'autre, c'est un peu difficile en train forcément donc il y a des navettes maritimes. Ça, ça va, ça ne pollue pas trop et puis de toute façon, y a pas le choix.

Mais entre l'île de Westray et de Papa Westray, là c'est différent ! Ils ont décidé de mettre en place une liaison aérienne régulière. Alors que les deux îles sont éloignées de seulement, accrochez-vous, 2,7 kilomètres de distance.

Ce qui en fait le vol commercial le plus court du monde, record du monde. Ce vol dure 47 secondes… Autant vous dire que quand l'hôtesse de l'air termine les consignes de sécurité, ben vous avez déjà atterri.

Le vol aller-retour coûte 40 euros, ce qui en fait aussi le vol le plus cher au monde, vu le rapport prix/distance parcouru. Et pourtant il marche : cette ligne assure deux vols par jour. Par contre pour piloter l'avion à hélice, il y a un seul pilote. Autant vous dire qu'à Westray et Papa Westray, on a dû faire des pieds et des mains pour que ce soit un des premiers vaccinés.

