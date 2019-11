Les secrets de la bière !

publié le 26/11/2019 à 13:00

Le monde de la bière, à la fois simple et complexe, universel et local, vit aujourd’hui une effervescence exceptionnelle qui fait revivre d’antiques traditions brassicoles : les brasseries se multiplient aux quatre coins de la France et du monde, les gammes s’élargissent, les styles sont développés et revisités avec ferveur… Mais comment se retrouver parmi cette offre florissante ? On en parle avec notre invitée la zythologue Elisabeth Pierre.

Il faut quoi pour brasser une bonne bière, quels sont les ingrédients indispensables ? Quel goût a-t-elle, cette bière de Noël, quand elle réapparaît en 1985 ? Le malt, c’est quoi ? Pourquoi cette étape est-elle indispensable ? La levure a-t-elle une influence sur le goût ?



La déesse de la bière, en Mésopotamie, c’est qui ? Tout ce qui touche à la bière est féminin dans cette civilisation ? La bière, on en trouve même la trace dans le plus vieux texte de loi, le code d'Hammourabi, il y a 3700 ans, sous quelle forme ?

Dans l’Egypte antique aussi, les femmes sont chargées de produire de la bière ? Comment ce breuvage est-il appelé dans ces civilisations Mésopotamienne ou Égyptienne ? Quelle est la bonne température pour déguster une bière ? Et la mousse, pourquoi est-elle importante ? Il y a 4 couleurs de bières, blonde, blanche, brune et ambrée, qu’est-ce qui donne ces différences ?



à lire : La petite encyclopédie de la bière chez Hachette.

