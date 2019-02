Les secours en montagne

publié le 08/02/2019 à 13:36

Pendant plus de 20 ans, notre invité a été en charge de diverses unités opérationnelles, notamment le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et le Centre national de formation des secouristes (CNISAG) situés à Chamonix. Chef d’opérations lors de différentes catastrophes d’ampleur et sur de nombreux secours, il a aussi géré des coopérations dans le domaine de la formation (Inde, Chine, Népal…).



Blaise Agresti, expert du secours en montagne nous raconte l’évolution du travail des secouristes et les missions de sauvetages les plus emblématiques.

à lire : Une histoire du secours en montagne publié chez Glénat.



