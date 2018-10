publié le 22/10/2018 à 13:00

Paris, capitale de l’amour ? En tout cas, c’est probablement la seule ville au monde dont on dise sans relâche qu’elle est sensuelle, féminine, au point qu’on a pu parler en 1869 de « parisine », le parfum de Paris, une émanation du sol parisien, condensé de sensualité, qui peut être vaporisée ! Avec l’historien Dominique Kalifa on découvre le Paris érotique avec une foule d’anecdotes et de faits curieux : la carte imaginaire des adultères, arrondissement par arrondissement, établie en 1928 ; ou encore des petits salons dans les restaurants, aux pissotières, à l’amour dans les fiacres ou sous les porches cochères, aux rencontres dans le métro ou dans les piscines (ainsi draguait Marguerite Duras dans les années 1930), etc.





à lire : Paris, une histoire érotique chez Payot.



