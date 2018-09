Le Japon au-delà des clichés.

publié le 25/09/2018 à 13:00

Depuis un demi-siècle, les Français sont subjugués par la culture nippone. Certains l’ont découverte à travers les mangas ou les arts martiaux, d’autres à travers la technologie ou la gastronomie… Ces nombreux vecteurs sont également des prismes déformant à distance les us et coutumes des japonais : un kimono n’est pas une tenue d’entraînement, le sushi n’est pas un aliment du quotidien et le peuple de « fourmis travailleuses » ne rate pas une occasion de faire la fête !



à lire : Téléportation au Japon chez Ynnis éditions.

Teleportation-Japon