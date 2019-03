La disparition des plantes !

Hydrangea, "Hommes et plantes", une revue à offrir à Noël

publié le 12/03/2019 à 13:00

Quinze pour cent des plantes à fleurs, fougères et conifères de France métropolitaine, dont près d'une centaine d'espèces endémiques, sont en train de disparaître sous la pression des activités humaines. Quels sont les conséquences d’une telle disparition ? Comment lutter pour protéger notre écosystème ? Est-ce que les banques de semences sont une solution pour la conservation des espèces menacées ? On fait le point avec notre invité le président de la Société botanique de France Marc-André Sélosse.



à lire : Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations publié chez Actes Sud.

Jamais-seul