publié le 14/08/2018 à 02:13

Après quelques jours de vacances passés en Sardaigne, certains voudront peut-être rapporter du sable en guise de souvenir. Un geste anodin qui peut coûter jusqu'à 3.000 euros d'amende, a révélé The Guardian le 8 août dernier.



Le quotidien britannique a rapporté l'histoire d'un Italien de 40 ans, habitant au Royaume-Uni. Ce dernier a dû payer une amende de 1.000 euros pour avoir pris du sable sur la plage de Gallura, au nord de la Sardaigne.

Car quelques grains par touriste, cela représente un volume de sable conséquent. Ainsi, l'an dernier plus d'une tonne de sable a été saisie dans les bagages des touristes à l'aéroport de Cagliari. Pour empêcher que le sable ne soit subtilisé, des vigiles patrouilles désormais sur les plages sardes.

L'ambassade d'Allemagne à Rome met en garde les touristes et leur demande de ne pas prendre "de sable, de pierres et de coquillages en souvenir". "Cela constitue un dommage environnemental considérable et est donc interdit par la loi", prévient l'ambassade.