publié le 14/07/2018 à 00:49

Il détenait un record du monde aussi insolite que déroutant. Un Indien qui n'avait pas coupé les ongles de sa main gauche pendant plus de soixante-six ans a décidé de s'en séparer mercredi 11 juillet, rapporte Ouest-France. Âgé de 82 ans, Shridar Chillal était entré dans le Guinness des records avec des ongles mesurant près de huit mètres, précise The Guardian.



Mais, quatre ans après être rentré dans les annales, l'octogénaire a décidé de passer à autre chose. Ses ongles s'étaient épaissis et durcis au fil des décennies, au point de ressembler à des cornes se terminant en spirales. Pour ne pas faire les choses à moitié, Shridar Chillal les a fait couper pendant une cérémonie donnée dans un musée de New York. Une scie circulaire a été nécessaire pour le séparer de ses ongles : ces derniers seront désormais exposés au sein du musée new-yorkais, spécialisé dans les objets insolites.

Selon l'octogénaire, son désir de se laisser pousser les ongles était venu après la remarque d'un professeur alors qu'il était un jeune adolescent. Shridar Chillal aurait malencontreusement cassé un ongle de son professeur : ce dernier lui aurait alors expliqué qu'il ne pouvait pas comprendre l'attention qui était nécessaire pour ne pas se casser un ongle.