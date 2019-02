publié le 14/02/2019 à 10:12

Dans le petit village d'Odos, un clocher, une boulangerie, une mairie et 3.000 âmes. La Dépêche du Midi a tenté d'y trouver les célébrités locales : Jacquie et Michel. Un duo devenu riche et célèbre grâce au porno sauce rurale. Sites internet, magazine, chaîne de télé et même marque de bière. Pas loin de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires.



Mais une vie très discrète. Les voisins rigolent mais ils s'empressent de préciser qu'ils ne les connaissent que de nom. La Dépêche a finalement trouvé Jacquie dans une jolie maison où la sonnette joue "Lettre à Elise".

Elle explique qu'elle s'est retirée de l'activité il y a six ans. Michel est à Paris. Très actif pour le coup, car si on en parle aujourd'hui, c'est que Jacquie et Michel devaient sponsoriser le club de rugby de Carcassonne, mais la ligue de rugby a mis son veto.

Cette drôle de publicité a été jugée "pas compatible avec le règlement et le public familial qui se déplace au stade". Le club rend acte : "Merci qui ? Merci la Ligue !".