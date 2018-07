publié le 09/07/2018 à 14:30

Quand un banquier part avec la caisse. Oui un banquier indélicat qui est d'ailleurs toujours en fuite, lesté des 304.530 euros qu'il a dérobé à la Caisse d'Épargne de Pessac, dans les coffres, en juillet 2017. Son affaire était jugée vendredi 6 juillet à Bordeaux, en son absence. Tout commence en 2016, quand Abdel Lamjej est embauché comme conseiller-clientèle.



Assez vite la situation se dégrade, la direction lui reproche ses nombreuses erreurs et un manque de rigueur. Une procédure est engagée. Mais le banquier prend la mouche et décide de se venger en dévalisant sa propre maison. Il s'y prend sur 8 jours, entre le 4 et le 12 juillet. Il a beau être en période de préavis de licenciement, il a toujours les codes d'accès au coffre et au guichet. Abdel Lamjej ne se casse pas la tête. Il se munit d'un gros sac, entre dans l'agence, et le rempli de billets, en pleine journée.

Des images parfaitement visible sur les bandes de vidéo-surveillance. Après son fait le banquier chapardeur a fait quelques achats, un peu d'électroménager. Puis il a disparu. C'était il y un an, depuis aucune nouvelle. Vendredi il a écopé de deux ans ferme, gageons qu'un jour ou l'autre, il passera à la caisse.

