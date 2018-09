Comment fonctionne le business de l'art ?

publié le 13/09/2018 à 13:00

Le 17 septembre, la maison d’édition créée par Michel-Édouard Leclerc afin de rendre l’art accessible au plus grand nombre, organise sa première vente publique.

Une façon de se procurer une œuvre d’art à moindre coût à une époque où le marché de l’art est particulièrement florissant.

Mais comment se détermine la valeur d’une œuvre d’art et la cote d’un artiste ?



Maitre Stéphane Aubert, commissaire-priseur chez Artcurial et Christine Monin, rédactrice en chef du Parisien Week-End,nous révèlent les secrets du business de l’art.

