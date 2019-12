Comment conquérir l'Everest ?

et Thomas Hugues

Nous partons à la conquête de l’Everest avec un alpiniste qui se met au défi de la gravir pour ses 70 ans et le tout sans oxygène…

Marc Batard est alpiniste et peintre et il s'est lancé un incroyable défi : Gravir l’Everest en 24h et sans oxygène pour ses 70 ans en 2022…. Pourquoi ?

Comment se passe l’ascension ? Dans quel état physique est-on ? comment se préparer à un tel exploit ?

à lire : Marc Batard, l’Everest en partage, Tome 1 publié aux éditions La Fontaine de Siloé

Marc Batard, l'Everest en partage, Tome 1