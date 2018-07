Bourges : la nonagénaire volée par un faux plombier, congédie de faux policiers

publié le 04/07/2018 à 14:10

Nous sommes à Bourges où une retraitée de 93 ans attire les faux uniformes. On connaît l'adage "on peut tromper une fois mille personnes, mais pas mille fois une personne". C'est exactement ce qui est arrivé à cette nonagénaire. Un faux agent des eaux de la ville se présente chez elle, fait semblant de vérifier un robinet d'eau et en profite pour fouiller ses tiroirs et lui dérober 200 euros.



La retraitée s'en rend compte, mais trop tard. Coup de chance, quelques minutes plus tard, deux policiers sonnent chez elle. Ils se présentent comme deux fonctionnaires de la BAC, qui ô miracle, rodaient dans le coin et ont intercepté le cambrioleur.

Ces faux policiers sortent leurs fausses cartes professionnelles et demandent à vérifier la boite à bijoux de la victime pour s'assurer qu'il n'a rien volé d'autre. Échaudée, elle, ne s'en laisse pas compter et leur claque la porte au nez.. Avant d’appeler les vrais policiers pour déposer plainte.