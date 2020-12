publié le 26/12/2020 à 02:03

Les 4.800 habitants de la petite commune de Waldsolms, située au nord de Francfort en Allemagne, ont eu une drôle de surprise en cette période de fêtes : ils sont devenus multimillionnaires, enfin, pas eux, leur ville.

En effet, il y a quelques semaines, ils ont appris qu'un richissime couple avait pris la décision de léguer toute sa fortune à la petite ville allemande. Alfred et Renate Wedel, tous deux décédés, offrent ainsi à la commune de Waldsolms une fortune estimée, à minima, à 6,2 millions d'euros, rapporte Courrier International. Cette somme colossale comprend des actions, une maison ainsi qu'un terrain de 4.000 m2.

Alors, si les habitants imaginent déjà les investissements les plus grandioses pour leur ville, Bernd Heine, le maire social-démocrate de Waldsolms se veut prudent. Celui qui est également conseiller financier compte prendre son temps pour choisir minutieusement les aménagements les plus pertinents pour sa commune. "Tous les projets d'investissement pour l'année prochaine et la suivante sont financés, on n'a pas encore besoin d'argent pour cela. Un investissement, ça se pense, il faut réfléchir aux coûts", a expliqué l'élu au Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Cette fortune s'installe à Waldsolms avec, à ses côtés, des conditions. Les fonds doivent impérativement être investis dans des équipements publics. Parmi les idées les plus sérieusement étudiées par la mairie, il y a la création d'un centre médical. "Il ne s'agirait pas de construire un bâtiment et d'espérer qu'un nombre suffisant de médecins y vienne. Nous serions les initiateurs, les planificateurs, mais le centre devrait bien entendu se développer de lui-même", a précisé le maire auprès du journal allemand.