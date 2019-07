publié le 21/07/2019 à 13:44

À Strasbourg, la police a visiblement le sens de l'humour. C'est une première en France, des fonctionnaires en civil se promènent dans les bars pour donner des conseils de prévention et distribuer des éthylotests, mais aussi des préservatifs siglés "Police Nationale". Ils ont en effet été commandés spécialement pour cette opération qui sera répétée plusieurs fois pendant l'été.

Petite surprise à la terrasse des bars quand les policiers abordent les jeunes pour parler prévention. "On est avant tout là pour votre sécurité, pour vous protéger", lance un des fonctionnaires de police. "Tenez messieurs pour vous protéger quand vous rentrez avec mesdames", continue le policier en civil en distribuant des préservatifs siglés "police nationale".



Ils affichent un slogan : "Nous aussi nous sommes là pour vous protéger". Une forme ludique en espérant que le message de fond ait plus de chances d'être entendu. Le succès est garanti auprès des jeunes gens attablés aux bars. "On va voir si on peut tirer aussi vite que la police", plaisante un jeune homme. En revanche, précision pour les amateurs, les policiers strasbourgeois ne fournissent pas encore les menottes.