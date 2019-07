Sommes-nous plus forts qu'on ne le croit ?

publié le 25/04/2019 à 07:00

« La force ne vient pas d’une capacité physique, mais d’une volonté indomptable. » a écrit Ghandi...Dans la vie, on se prend des coups, beaucoup pour certains d’entre nous...Tenir bon, rester debout et avancer ne va pas toujours de soi. On a parfois l’impression qu’on ne verra jamais le bout du tunnel. Ces difficultés nous permettent parfois de nous révéler et de découvrir enfouies en nous des ressources intérieures qui peuvent nous aider à tout surmonter. Comment trouver cette force ? Passe-t-elle par une forme d’autonomie ?

- Odile Chabrillac, naturopathe et psychothérapeute, auteur d’Âme de sorcière (Editions Solar)

- Jean-Louis Etienne, médecin explorateur et écrivain, auteur d'Osez l'autonomie ! (Rustica Editions)

