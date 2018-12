Sexualité : va-t-on tous se mettre au SM ?

publié le 07/09/2018 à 07:00

Bondage (attacher son partenaire), sadisme (domination) masochisme (soumission)... : le "BDSM" permet d'aller à la découverte de certains désirs et fantasmes cachés et pimente la vie sexuelle de ceux qui y sont initiés. Ces pratiques, longtemps marginales et diabolisées, ont été mises en lumière et "glamourisées" par le film 50 nuances de Grey. Elles font désormais de plus en plus d'adeptes. Comment expliquer que l'on puisse trouver du plaisir dans la douleur ? Le SM va-t-il entrer dans la norme sexuelle ?

Invités

- Damien Mascret, sexologue et journaliste au Figaro Santé +

- Marie Dampoigne, diplômée Master 2 - Marché de l'Art. Elle a travaillé dans un sex shop à Paris.



