Serial killers : Made in England !

publié le 20/06/2019 à 21:00

A la une ce soir, une galerie de portraits glaçants, réunis par une journaliste et conférencière d’origine anglaise, Emily Tibbats, passionnée de faits divers et d’affaires criminelles. Constatant que les tueurs en série britanniques étaient moins connus du grand public que leurs homologues Américains ou Français, elle a décidé de raconter leur histoire. On peut ainsi plonger dans leur parcours intime, de l’enfance à leurs premiers crimes et suivre, comme si on y était, les méandres des enquêtes policières.

Emily Tibbats est l’invitée de l’heure du crime ce soir. Nous évoquons avec elle deux des plus terribles tueurs en série de ces dernières années.

Peter Sutcliffe, que la presse avait surnommé « éventreur du Yorkshire », parce que ses victimes étaient presque toujours des prostituées, comme celle du célèbre Jack l’éventreur.

Ainsi que l'histoire du Dr Harold Shipman. Cet homme à qui on attribue au minimum 218 victimes – et peut-être 240 - n’avait paraît-il aucun attrait pour la violence. On n’a jamais connu le mobile exact de ses meurtres. Il n’en a jamais parlé. Et il a emporté ses secrets dans la tombe en 2004 lorsqu’il s’est suicidé dans la prison où il purgeait sa peine de prison à perpétuité.

Nos invités

Emily Tibbatts, conférencière et fondatrice du site de référence tueursenserie.org, auteure du livre « UK Serial Killers » qui parait chez RING.