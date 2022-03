Sans Domicile Fixe : rester digne envers et contre tout

Christiane vient de perdre sa mère, qui n'a jamais été aimante. Lorsqu'elle est allée la voir au funérarium, Christiane a pu dire ce qu'elle n'avait jamais réussi. C'est la première fois qu'elle pouvait se comporter comme une fille envers sa mère. Le soulagement ressenti par Christiane la fait un peu culpabiliser.

Pierre a vécu énormément de violence durant son enfance. Traumatisé, il ne pouvait pas être père et avait peur de répéter les choses. Il a donc quitté sa femme et son fils de 4 ans. Il n'a eu de cesse de penser à ce dernier pendant ces 26 ans. Pierre aimerait le retrouver et renouer un lien avec lui, mais ne voudrait pas le perturber.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

