Que peut-on faire au quotidien pour préserver la planète ?

publié le 05/10/2018 à 07:00

Recyclage du papier, du verre, des vêtements, anti-gaspillage alimentaire, électrique, protection des ressources naturelles (eau, nature...) : au quotidien, certaines bonnes habitudes aident à mieux prendre soin de notre environnement. Et il y a urgence ! Ces actions simples et faciles permettent de réduire la pollution et de sauver les ressources de notre Terre, que nous laisserons à nos enfants et aux générations futures. Quels sont les gestes à adopter pour la protéger ? Comment stopper cette course folle vers une auto-destruction annoncée ?

Invités

- Katell Pouliquen, rédactrice en chef du magazine ELLE

- Erin Doherty, directrice de la rédaction du magazine ELLE



- Philippe Levêque, créateur de "Ecofrugal Project" et consultant sur les questions de développement durable et de consommation. Créateur "Mon atelier EcoFrugal" : des ateliers citoyens de partage de solutions

économiques et écologiques.

