Annoncé pour janvier 2019, le prélèvement à la source fait encore l'objet de doutes de la part du président Emmanuel Macron, qui attend des "réponses précises" avant d'entériner cette nouveauté fiscale.



Une situation étonnante pour Anne Guyot-Welke, porte-parole de Solidaires Finances Publiques, qui ne comprend pas s'il s'agit d'un retournement ou d'un simple report : "Notre administration, et les agents qui la composent, sommes sur ce chantier depuis plus de deux ans, avec des moyens très contraints, et nous nous interrogeons, à quatre mois de la mise en place, de ce questionnement" du président, dit-elle, sur RTL.

Si le président se questionne encore, l'administration, de son côté, se dit "prête" à "prioriser le prélèvement à la source". Néanmoins, selon Anne Guyot-Welke, cette nouvelle méthode de recouvrement ne sera ni "adaptée au système fiscal actuel de la France", ni "nécessaire : avec la méthode actuelle, le taux de recouvrement est "de 98% : en termes d'efficacité, on était bons, voire très bons".

Il faut arrêter de prendre l'administration pour une girouette Anne Guyot-Welke, porte-parole de Solidaires Finances Publiques





L'administration dénonce également le manque de confiance du président dans sa réforme : selon elle, si Emmanuel Macron se rend compte que le prélèvement à la source est incompatible avec la fiscalité française, il faut "passer à l'abandon pur et simple" et "arrêter de prendre l'administration et les agents qui la composent pour des girouettes".



Pour Anne Guyot-Welke, ces derniers subissent depuis deux ans, "une pression certaine pour ce que ce chantier soit effectif et soit une réussite", tout en ayant "des moyens contraints puisqu'on est en baisse constante en termes d'effectifs et de moyens budgétaires".



En outre, Anne Guyot-Welke met en avant la difficulté qu'aura l'administration à répondre aux questionnements des Français, qui devront faire le choix de leur taux : "Aura-t-on le temps suffisant et les moyens adéquats pour assurer face à ces sollicitations ?" s'interroge la porte-parole.



Malgré les désaccords des Finances publiques, le prélèvement à la source constitue déjà la nouvelle priorité de l'administration. Reste maintenant à avoir le feu vert d'Emmanuel Macron.