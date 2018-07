Pourquoi un arracheur de dent a-t-il inventé la marionnette de Guignol ?

publié le 26/07/2016 à 12:14

La question incongrue est pourtant le fruit d'une réflexion poussée et maline d'un arracheur de dent, désireux de redorer l'image du praticien à la tenaille qui opérait à l'époque en place publique. Au XVIIIe siècle, pour soigner un abcès, une carie ou tout autre tracas dentaire, il faut oser aller voir des arracheurs de dents", rappelle Stéphane Bern. Laurent Mourguet, originaire de Lyon et pratiquant ce métier, va se distinguer des autres. Il monte ainsi un spectacle de marionnette pour attirer les passants et la clientèle qui se fait rare. "La crainte des tenailles disparaît, et les gens finissent par se laisser soigner", explique Stéphane Bern. Au bout de quelques mois, l'entreprise marche si bien que Laurent Mourguet abandonne les tenailles pour se consacrer à la mise en scène. Et après Polichinelle, la marionnette principale, une autre verra le jour et deviendra emblématique car représentant le peuple : Guignol est né.