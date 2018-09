publié le 06/09/2018 à 11:04

Les poches des jeans des femmes seraient trop petites. C'est ce qu'a été révélée par The Pudding, un média américain. Ces journalistes se sont attelés à mesurer les poches de 80 jeans, 40 pour femmes, autant pour hommes. La moitié de forme skinny - collante quoi - l'autre droite.



Et là, patatras. Les poches des jeans des femmes sont moitié moins grandes que celles des jeans des hommes et 6,5% plus étroites. Pire : seules 40% des poches avant des jeans féminins permettent d'y ranger un smartphone et moins de la moitié un porte-monnaie.

Et je vous épargne que dans 90% de nos jeans, nous ne pouvons pas glisser nos jolies petites mains, contrairement à vous messieurs… malgré vos grosses paluches ! Alors j'entends la question qui vous brûle les lèvres : l'injustice s'arrête-t-elle aux poches avant ? Ou en est-il de même pour les poches arrière ? Rassurez-vous, l'écart est bien moindre sur les poches arrière féminines. Je ne sais pas vous, mais là moi, ça va tout de suite mieux. Mais alors, pourquoi une telle différence ?

Indépendance et salaire

Eh bien, cela remonte à la fin du XVIIIe siècle, où l'on a décrété que les femmes déjà dotées de quatre protubérances - deux seins et deux hanches - n'avaient pas besoin d’en avoir une de plus ! Exit la poche-besace dont elles étaient dotées jusque-là. Et c'est ainsi que l'on a commencé à les cantonner à des micro-poches.



Mais derrière tout cela, il y a une autre idée plus insidieuse messieurs : pas de poche, pas de chocolat. En fait, on nous empêchait d'avoir "en poche" tout ce qui nous permettait de déambuler seules dehors. Bref, en réduisant la taille de nos poches, on a réduit également notre indépendance. D'ailleurs, n'est-ce-pas le styliste Christian Dior qui a dit : "Les hommes ont des poches pour garder les choses, les femmes pour la décoration". Et bim. Merci Christian.



Aussi ce matin, j'ai envie de vous dire quelque chose à vous les hommes. Gardez-les vos poches trop grandes et disgracieuses ! On s'en fiche, on a des sacs à mains, on a des sacs à dos, et on n'a plus besoin de vous pour garder notre argent.



Et puisqu'on parle d’argent, ce serait pas mal qu'on réduise l’écart entre ce qui rentre dans votre grosse poche d'homme. Je rappelle que le salaire moyen d'un homme est de 2.438 euros net et nos petites poches de femmes qui, elles, ne reçoivent que 1.986 euros net par mois. Alors Chiche ? On dit que dorénavant, on fait comme ça.