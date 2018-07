Patrimoine : le château de Carneville

publié le 30/07/2018 à 11:46

Le Domaine de Carneville, situé dans la Mache, est la propriété d’un jeune châtelain depuis six ans. Ce jeune châtelain s'appelle Guillaume Garbe et n'a que 27 ans. Le domaine est composé de plusieurs bâtiments et d’un parc de 7 hectares, mais le château principal est aujourd’hui infesté par un champignon terrible : la mérule. Des pans de plafond commencent à s’effondrer. La restauration est urgente pour sauver ce fleuron de l’architecture du Val de Saire.



"Ce qui est intéressant avec la famille de Carneville, qui est la famille constructeur, c'est qu'à chaque évolution de mode et de moyens, plutôt que de modifier des bâtiments qu'ils ont construit, ils construisaient autre chose à côté", explique Guillaume Garbe. "On a le château construit en 1755 qui est un vrai petit bijou du XVIIIe", décrit-il.

Magnifique à l'extérieur, mais à l'intérieur la mérule a attaqué les plafonds, les sols et les boiseries des dix-huit pièces de la bâtisse principale. "Le problème de ce champignon c'est qu'il dévore le bois et qu'il se développe dans des endroits confinés qui sont à l'obscurité, avec un peu d'humidité. Il va donc se développer derrière les boiseries, sous les planchers, au-dessus des plafonds et on ne va s'en rendre compte qu'une fois qu'il est trop tard", décrit Guillaume Garbe, qui précise que les racines peuvent faire jusqu'à 7 mètres de profondeur.





En partenariat avec le ministère de la Culture, RTL lance la grande opération de sauvegarde du patrimoine initiée par Stéphane Bern. Les correspondants de RTL font découvrir les trésors cachés de nos régions qu'il faut absolument préserver.