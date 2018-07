publié le 19/07/2018 à 07:06

Dans cette plaine des Flandres, pays de moulins et d'estaminets, l'hôtel de ville de Hondschoote en impose avec sa façade en grès et pierre blanche et tous ses blasons. "En façade, il comporte sept blasons, dont celui de la confrérie Saint-Sébastien, qui date aussi du Moyen Âge", raconte le maire, Hervé Saison, qui rappelle que l'église est aussi classée monument historique.



Après l'entrée et ses services administratifs, c'est une plongée plusieurs siècles en arrière. Didier Gilbert, enseignant retraité, revient sur les épisodes qui ont marqué cette cité pendant la Révolution. "Hondschoote est surtout connue pour la bataille qui a eu lieu en septembre 1793. C'est une victoire française face à des troupes coalisées (Anglais, Autrichiens, Prussiens)", explique-t-il.

Le bâtiment peut être démesuré aujourd'hui, mais à relier au passé économique de la ville. Depuis dix ans maintenant, le maire se bat pour restaurer ce patrimoine communal, avec toutes ses richesses. Un bâtiment fragile. Même si cette terre des Flandres en a vu d’autres, c'est une nouvelle bataille qui est lancée. À la mairie, on ne manque pas d'alliés !

