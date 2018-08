et Nicolas Bauby

publié le 08/08/2018 à 08:53

Le Moulin du Boël, situé à Bruz, dans la vallée de la Vilaine, a eu plusieurs vies. Détruit par une violente tempête en 1962 et promis à la destruction par les pouvoirs publics, le moulin à eau du XVIIe siècle s'est vu offrir une deuxième chance. Un vaste chantier, qui s'affaire à le restaurer depuis plus de 50 ans, doit être soutenu par la mission patrimoine.



C'est en 1652 que Claude Marboeuf, seigneur de Laillé, décide de construire un moulin pour accroître ses revenus : ses sujets et vassaux avaient pour obligation de l'utiliser pour moudre le blé. Avec ses allures de navire, la battisse surplombe de beaux arbres sauvages.



En partenariat avec le ministère de la Culture, RTL lance la grande opération de sauvegarde du patrimoine initiée par Stéphane Bern. Les correspondants de RTL font découvrir les trésors cachés de nos régions qu'il faut absolument préserver.

La Fondation du patrimoine lance également un appel aux dons dans le cadre de la mission Stéphane Bern.