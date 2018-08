publié le 02/08/2018 à 11:03

Fondé en 1304 par Jeanne de Navarre, l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry est un site emblématique. Il abrite désormais un musée, qui retrace plus de sept siècles d'histoire de France. Le bâtiment de 6000 m2 regorge de trésors longtemps inexploités, qui témoignent de son passé médical et religieux.



Parmi eux, des calices en or et en argent, ou encore des broderies en fil d'or. À l'époque, les malades accueillis à l'Hôtel-Dieu étaient pauvres, et non pestiférés ou lépreux. L'apothicairerie abrite des potions insolites, qui témoignent de l'avancée de la médecine au XVIIème siècle. Tombé dans l'oubli au fil des siècles, le site a été redécouvert depuis peu.

En partenariat avec le ministère de la Culture et la Fondation du patrimoine, RTL lance la grande opération de sauvegarde du patrimoine initiée par Stéphane Bern. Les correspondants de RTL font découvrir les trésors cachés de nos régions qu'il faut absolument préserver.



La Fondation du patrimoine lance également un appel aux dons dans le cadre de la mission Stéphane Bern.