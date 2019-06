Pascal-Pierre Garbarini: Avocat militant

publié le 20/06/2019 à 15:16

Une émission consacrée au parcours d’un grand avocat, passionné d’affaires pénales, Me Pascal-Pierre Garbarini, qui a décidé de se livrer à un exercice difficile : écrire un livre pour raconter son parcours, ses passions, ses émotions, ses angoisses tout en assumant totalement son choix d’avoir été pendant de longues années un « avocat militant » de la cause nationaliste Corse.

Il raconte comment il a vécu ces années de plomb et de grande violence, avec les règlements de compte entre leaders des différents groupes clandestin, des moments d’exaltation, d’espoirs, mais aussi la présence constante du sang et de la mort, du deuil et de la douleur.

Nous évoquons les grands procès qui ont marqué son parcours judiciaire, comme le procès d’Yvan Colonna bien sûr, mais aussi des affaires moins connues comme l’histoire de cet homme, séropositif, qui par vengeance contre les femmes a tenté de transmettre volontairement le virus du sida à trois de ses anciennes compagnes.



Nous parlerons aussi de quelques veuves noires et autres femmes criminelles qu’un avocat se doit de défendre même si leurs actes sont parfois jugés « monstrueux » avant même le début du procès.

Nos invités

Maitre Pascal-Pierre Garbarini, avocat au barreau de Paris, auteur du livre « Ma robe pour armure ».