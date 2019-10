Angoisses autour de la maternité

publié le 01/11/2019 à 01:52

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 31 octobre 2019 :

Stéphanie a des flashs désagréables depuis la naissance de sa première fille. Ce sont toujours avec des scénarios dramatiques où l'une de ses fille ou elle-même perd la vie par accident. Lorsqu'elle avait 26 ans, Stéphanie a perdu brutalement son père dans un accident de voiture et son petit-ami d'un accident de moto un an plus tard. Elle se demande si ces pertes soudaines ont un lien avec ces visions déroutantes.

Brian est en couple depuis 2 ans, mais la relation n'est pas au beau fixe. Depuis quelques semaines, le compagnon de Brian lui reproche de ne pas assez faire de sorties ensemble, mais lorsqu'ils sortent ensemble, il ne paye rien du tout. Brian n'ose pas lui faire remarquer et n'ose jamais rien dire. Que ce soit en amour ou dans la vie, il a pris cette habitude depuis la maltraitance qu'il a subit plus jeune.

Le fils de Pascale a 30 ans. Déscolarisé très jeune et dépendant à certaines drogues, il a réussi à se sevrer. Mais Pascale s'inquiète car il ne sort pas de chez lui et passe son temps sur les jeux vidéos. Comment l'aider à reprendre goût à la vie.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

