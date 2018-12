Parlons-Nous du 27 décembre 2018

Oublier son ex

publié le 28/12/2018 à 01:35

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Lors de cette émission du 27 décembre 2018, Eric souhaitait se défaire de son histoire sentimentale. Après plus de 10 ans avec sa compagne, elle est partie il y a 4 ans avec un autre homme. Cet homme est violent. Eric ne comprend pas pourquoi son ex-compagne est partie et a fait un enfant avec cet homme. Depuis, il n'arrive pas à passer à autre chose. Il n'en a même pas envie. Il rêve encore de son ancienne compagne.

Séparé depuis un quinzaine d'années, Jean-Noël avait perdu le contact avec ses enfants. Depuis 5 ans, sa fille de 24 ans s'est rapprochée de lui. Il en est très heureux et ils sont redevenus très proche. Il y a 6 mois, son fils de 26 ans s'est aussi rapproché de Jean-Noël. Depuis, sa fille s'éloigne de lui. Il ne comprend pas pourquoi elle réagit comme cela.

Pour terminer l'émission et l'année, Christophe souhaitait intervenir pour nous livrer son histoire et la façon dont il s'en est sorti. Issu d'un milieu dans lequel la psychologie n'existait pas, il a un jour pris la décision d'entamer une thérapie plutôt que de tourner en rond seul.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



