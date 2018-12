Parlons-Nous du 18 décembre 2018

publié le 19/12/2018 à 01:17

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Lors de cette émission du 17 décembre 2018, Shaban est très inquiet pour l'avenir de son fils de 26 ans. Depuis 6 ans et un grave accident de moto, le jeune homme est devenu ingérable. Sans volonté de se soigner, participant à un trafic de drogue, volant même sa propre famille, il est devenu hors de contrôle. Shaban voudrait que son fils aille voir un psychologue, qu'il soit encadré et pris en charge mais il se sent débordé par la situation.

Anne doit passer la Saint Sylvestre avec son mari, le frère de son mari et sa femme. Seulement, Anne ne souhaite pas passer Nouvel An avec eux. Elle préfère réveillonner avec sa maman qui est seule pour les fêtes comme l'année dernière. Mais le mari d'Anne a pris cette décision. Anne sent bien que quelque chose ne va pas dans son couple et voudrait imposer sa décision.

Marc est divorcé depuis une trentaine d'années. Il ne les a pas beaucoup vus lorsqu'ils étaient jeunes. Brouillé avec son fils qui vit à l'étranger, il a renoué depuis peu avec sa fille. Il y a 6 mois, il est allé la voir à l'improviste. Au départ tendues, les relations se sont apaisées au fil de son séjour. Pour Noël, il n'a pas de réponse de sa fille et se pose donc la question d'aller chez elle une nouvelle fois à l'improviste.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



