Parlons-Nous du 07 février 2019

publié le 08/02/2019 à 02:57

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du jeudi 07 février 2019, nous sommes revenus sur le thème des rencontres par internet, abordé la veille, avec le témoignage de Pauline. Anecdotes de rendez-vous, profils étonnants, état d'esprit sont au rendez-vous. Et surtout, la question que tout le monde se pose, a-t-elle réussi à trouver l'amour?

Odette est dans une relation depuis 8 mois. Tout se passe bien avec cet homme très gentil et très sociable. Seulement il y a un hic. Ils n'ont jamais passé une nuit ensemble. Cela fait 15 ans que cela dure pour lui et il ne veut pas changer. Cela pourrait provenir d'une absence de libido qu'il aurait du mal à assumer. Aujourd'hui, Odette semble se lasser de cette relation, elle a l'impression d'être une dame de compagnie pour lui.

Corinne est mariée depuis 15 ans. En ce moment, son mari est en mission pour un an en Pologne. Lorsqu'il revient, tout les 2 mois, ils ont des rapports intimes mais moins intenses. Comme si une distance s'était créée entre eux. Avec la distance, Corinne sent le vide s'accentuer. Elle lui a posé plusieurs fois la question d'une relation extra-conjugale et ne s'attendait pas à la réponse qu'il lui a donné.





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook