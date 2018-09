Parlons-Nous du 05 septembre 2018

publié le 06/09/2018 à 03:19

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Lors de cette nuit du mercredi 5 septembre Stéphanie et Nadia s'interrogeaient sur la nature de leurs relations sentimentales respectives. Déboussolées par la différence entre le discours de leurs compagnons et la réalité, parfois étonnante, de leurs vies de couples.

Vous entendrez aussi le témoignage émouvant de Pascale, aide-soignante, au chevet des parents de son défunt mari, hospitalisés dans l’hôpital où elle travaille.

Pour finir l'émission, Elisabeth nous a apporté un autre exemple de dévouement, en soutien à Pascale. Elle aussi aide-soignante, auprès de personnes handicapées, elle a soigné son mari pendant 12 ans. Malgré l’énergie déployée, elle retient surtout ce que la vie lui a apportée.



D'autres histoires sont à découvrir tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche, appelez nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local) ou envoyez-nous votre numéro de téléphone par sms au 64900 code RTL ( 35ct/sms )