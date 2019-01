publié le 24/01/2019 à 12:10

L'enseigne anglaise Marks & Spencer a indiqué dans un communiqué avoir retiré définitivement de la vente en France du papier hygiénique à l'aloe vera, après une vidéo dans laquelle une femme assurait y avoir vu le nom d'Allah, rapporte Le Figaro.



Sur les images postées sur les réseaux sociaux le 22 janvier, la femme explique être dans le Marks & Spencer de la Défense à Paris. Paquet de papier toilette en main, elle assure : "J'ai vérifié de mes propres yeux que ce papier toilette contenait bien le nom d'Allah, le nom de Dieu. L'équipe m'a dit qu'ils allaient voir, qu'ils étaient outrés, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'effectivement ils avaient reçu pas mal d'appels".

Elle poursuit en affirmant que le magasin va faire une investigation et retirer "tout de suite le produit du magasin". La femme appelle ensuite à se rendre dans tous les magasins de l'enseigne pour faire la même chose qu'elle, à savoir "les inciter dans un premier temps à retirer ces produits immondes de leurs magasins et ensuite aller déposer une plainte au siège".

Le papier toilette qui blasphème... pic.twitter.com/nSQPyPdztz — Zohra Bitan #GGJ ¿¿¿¿¿ (@ZohraBitan) 22 janvier 2019

Après la diffusion de cette vidéo, Marks & Spencer a rédigé un communiqué, largement partagé sur les réseaux sociaux. "Chers clients, à la suite des récentes remarques sur nos rouleaux de papier toilette à l'aloe vera, nous avons définitivement retiré ces produits de la vente", écrit l'enseigne. La marque se défend et assure que le motif présent sur le produit représente une feuille d'aloe vera, et affiche deux photos du motif sur le papier toilette.



"Comme vous pouvez le constater, le motif présent sur le papier représente une plante d'aloe vera. La nature et le procédé de gaufrage du papier rend le motif moins précis que sur le moule. Nous vous assurons que toute ressemblance avec un autre symbole, quel qu'il soit, est totalement fortuite", assure-t-elle.

Marks & Spencer, enseigne anglaise, a donc retiré du papier toilette jugé clivant suite à l’injonction d’islamistes ayant cru y voir le nom d’Allah. Il y aurait tant à dire sur l’obsession de jeunes militants dont la foi est mise à l’épreuve par du papier toilette à l’#aloevera pic.twitter.com/9R62YgdvGE — Ikhwan Info (@IkhwanWhoswho) 23 janvier 2019

Le responsable Marks & Spencer de la Défense a indiqué au Figaro que le produit a été retiré de "l'ensemble des magasins français". Toutefois, jeudi, il était toujours disponible à la vente sur le site internet anglais de l'enseigne.



Suite au communiqué de Marks & Spencer, de nombreux internautes appellent au boycott de l'enseigne, qu'ils accusent de s'être pliée aux injonctions d'islamistes radicaux.