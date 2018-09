et Camille Schmitt

publié le 17/09/2018 à 10:28

Près de 10 millions de personnes sont mortes d'un cancer en 2018, d'après l'OMS. Une maladie sur laquelle il est important de "porter un autre regard ", défend David Khayat, invité de RTL ce lundi 17 septembre.



Pour lui, il faut appréhender le cancer "comme un véritable personnage, et comprendre son intelligence, trouver ses points forts et ses points faibles". Il estime que prendre de la distance par rapport à la maladie permettra de mieux lutter contre elle. Dans son livre "L'enquête vérité. Vous n'aurez plus jamais peur du cancer", publié mercredi 19 septembre, David Khayat mène ainsi l'enquête, "comme un profiler", sur cette maladie.

"Nous sommes notre meilleur anti-cancer", affirme-t-il. Car "il existe un lien très sérieux entre les émotions que nous vivons et l'apparition d'un cancer". Le stress serait un élément à la fois déclencheur mais aussi aggravant d'un cancer. David Khayat s'appuie notamment le cas d'une de ses patientes, Florence. Alors qu'elle avait été sauvée de la maladie, elle est décédée d'un cancer en seulement quelques mois, après la séparation avec son mari.

Le docteur rappelle que les malades ne sont pas entièrement responsables de leur cancer, mais "on peut essayer de contrôler son stress et de faire un certain nombre de choses pour éviter cette maladie".