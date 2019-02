Nos ancêtres ont-ils vraiment une influence sur notre existence ?

publié le 19/11/2018 à 07:00

Technique qui explore la reproduction de schémas sur plusieurs générations, la psychogénéalogie a pour objectif de déceler le lien entre le passé - celui de nos aïeux - et notre présent, pour mieux comprendre ce qui se joue et les potentielles entraves que l'on rencontre encore et encore...Subir des échecs récurrents et découvrir qu’une arrière-grand-tante a connu les mêmes déconvenues ; avoir des maux de gorges continus et apprendre qu’un ancêtre s’est fait guillotiner, être très angoissé et découvrir un secret de famille enfoui depuis des générations… : recevons-nous un héritage inconscient de nos aïeux, une sorte de mémoire familiale ? Est-ce le fruit du hasard ou leurs traumatismes ont-ils une répercussion sur nous ? Comment expliquer que l’histoire se répète ? Et de quelle façon y mettre un terme ?

Invités

- Flavia Mazelin, journaliste spécialisée en psychologie et développement personnel, Maxi, magazine partenaire de l'émission

- Constance Lanxade, psychanalyste spécialiste de l'analyse trans-générationnel, a fondé en 2001 l'école Généapsy, qui forme forme les professionnels de la relation d’aide à la psychogénéalogie et à l’analyse transgénérationnelle, auteur de Un prénom, le choix d'une vie co-écrit avec la journaliste Elena Bizzotto (Editions Horay)

