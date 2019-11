Loto : les résultats du tirage du mercredi 27 novembre

publié le 27/11/2019 à 22:15

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 27 novembre 2019, il fallait choisir les cinq bons numéros : 2 - 15 - 18 - 29 - 44 et le numéro chance 4.

Un heureux gagnant a trouvé la combinaison gagnante et a la chance de remporter la jolie somme de 21 millions d'euros. Trois chanceux a réussi à trouver les cinq bons numéros et empoche 75.409 euros. 54 joueurs ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.022 euros. 530 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 375 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 0548 4481, C 8506 1864, I 9013 7767, J 6737 3878, N 1881 7010, N 5283 0359, N 5498 3013, S 6326 7209, T 2223 3152, V 8386 4588.

Le prochain tirage aura lieu le vendredi 29 novembre avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.