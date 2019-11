Loto : les résultats du tirage du mercredi 20 novembre

publié le 20/11/2019 à 22:51

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 20 novembre 2019, il fallait avoir choisi les cinq bons numéros suivants : 7 - 22 - 23 - 30 - 37 et le numéro chance 3.

Alors que le jackpot du Loto est monté à 18 millions d’euros ce mercredi 20 novembre, personne n'a deviné la combinaison gagnante. 62 chanceux ont trouvé 4 numéro plus le numéro chance, ils remportent la somme de 4.283 euros et 423 personnes ont trouvé 4 bons numéros, ils remportent chacun 444 euros.

Les dix codes gagnants à 20 000 euros sont les suivants : A 4923 4232, C 4695 6566, H 0728 8011, J 8575 5347, K 7855 6978, L 7998 3062, M 1019 8594, N 0580 9260, O 7178 6585, R 5991 9373.

Le prochain tirage aura lieu samedi 23 novembre avec un jackpot d’ores et déjà annoncé à 19 millions d’euros.