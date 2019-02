Loto : les résultats du tirage du mercredi 27 février 2019

publié le 27/02/2019 à 22:50

Le jackpot n'a pas été gagné. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto du mercredi 27 février 2019. Pour remporter les 5 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1-4-14-19-34 et le numéro chance 2



Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros avec ou sans le numéro chance. En revanche, 31 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance et repartent avec 1.000 euros. 416 chanceux ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient :A 7173 2906, B 4264 0717, D 5034 5096, H 4359 2539, I 4667 4632, J 7325 1161, L 6286 9771, N 5449 9493, Q 4467 6175, Q 5541 3430.

Le prochain tirage aura lieu le vendredi 1er mars 2019. Un jackpot de 6 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.