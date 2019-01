Loto : les résultats du tirage du mercredi 2 janvier

publié le 02/01/2019 à 23:44

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce mercredi 2 janvier. Pour remporter les 11 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 2 - 12 - 26 - 29 - 26 et le numéro chance 7.



Trois joueurs ont trouvé la bonne combinaison sans le numéro chance et remportent 100.000 euros. 81 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros chacun. De plus, 487 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : C 3236 6226, D 6243 0817, D 9519 9668, F 6687 8074, G 1262 5228, J 7300 7661, O 3577 1075, Q 1232 0444, R 9649 8942, U 1350 0198.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 5 janvier 2019. Un jackpot de 2 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.