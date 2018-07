Loto : les résultats du tirage du lundi 28 mai

publié le 28/05/2018 à 23:11

Aucun joueur n'a décroché la cagnotte du Loto mise en jeu ce lundi 28 mai 2018. Pour décrocher le jackpot de 11 millions d'euros, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 10 - 21 - 23 - 25 - 35 et le numéro chance, le 10.



Aucun joueur n'a trouvé les 5 bons numéros avec le numéro chance, de même que les 5 bons numéros sans le numéro chance, deux combinaisons qui ne feront donc pas d'heureux élus. En revanche, 32 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 334 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros, sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : C 5684 2376, D 5275 0826, E 4958 0646, F 2008 9622, J 1849 1542, L 8291 3452, O 2976 9048, P 8617 0802, V 1520 5792, V 9812 9084.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 30 mai 2018. Une cagnotte de 12 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.