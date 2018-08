Loto : les résultats du tirage du lundi 27 août

publié le 27/08/2018 à 23:38

Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 25 août. Pour remporter les 2 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 10 - 17 - 18 - 24 - 40 et le numéro chance 2.



Une personne a trouvé les cinq bons numéro sans le numéro chance. Lors de ce tirage, 16 joueurs ont également trouvé la bonne combinaison des 4 bons numéros avec le numéro chance et remportent 1.000 euros. 310 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance. Ils remportent ainsi 500 euros chacun.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : B 8301 3083, C 9085 4410, G 4296 0026, I 0886 0870, L 4616 9728, Q 8736 8220, S 0661 7479, S 6216 9480, S 7292 0396, W 0164 0844.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 29 août 2018. Un jackpot de 3 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.